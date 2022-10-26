Полиция задержала устроивших массовую драку в центре Севастополя

Сотрудники полиции установили и задержали 9 участников массовой драки, которая произошла несколько дней назад в центре города.
«Задержанные были доставлены в ОМВД России по Ленинскому району для дальнейшего разбирательства.
Предварительно установлено, что конфликт произошёл между работниками службы безопасности местного ночного клуба и посетителями – гостями одной из республик Северного Кавказа.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся действия, направленные на установление всех участников и обстоятельств конфликта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Севастополе рецидивист спровоцировал драку в баре, чтобы ограбить посетителя.