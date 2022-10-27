В Запорожской области введена военная цензура и проверка смартфонов

Власти Запорожской области сообщили о начале применения военной цензуры, использование которой стало возможно после введения президентом России Владимиром Путиным регионе военного положения.

Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, в области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан.

«Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение. В дальнейшем нарушители будут оштрафованы. За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность», — написал он в своем Telegram-канале.

Также в Бердянске городские власти перечислили названия интернет-ресурсов, подписка на которые будет вызывать подозрения у военных. Граждане, читающие подобные ресурсы, «потенциально рассматриваются как пособники киевского режима – иностранные агенты».

Напомним, президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых субъектах федерации: Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

Ольга Сурикова