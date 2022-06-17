В Севастополе осужден бывший военный за госизмену

Житель Мурманска

Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении жителя Мурманска, 1953 года рождения. Он получил семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и лишен своего воинского звания и государственных наград.

Ранее россиянин служил в частях и подразделениях Черноморского флота, был привлечен представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству, в том числе для передачи сведений о деятельности частей и подразделений флота, которые составляют гостайну.

«В 2007 году согласно договоренности он, являясь лицом гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, во время исполнения служебных обязанностей в ходе личного общения с военнослужащими путем выведывания собирал сведения о кадровом составе штаба Черноморского флота и дислокации воинских частей», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

В дальнейшем он, зная, что эта информация секретная, передал ее гражданину другого государства.

Подсудимый свою вину признал, от дачи показаний в судебном заседании отказался.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с тем, что в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе задержан российский военный, передавший украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну.

Ольга Сурикова

Фото: kakdelateto.ru

