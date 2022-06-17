В Севастополе отремонтируют дополнительно шесть дорог

Благодаря высоким темпам ремонта
Севастополю дополнительно выделено 450 млн рублей на ремонт дорог межмуниципального и местного значения. Город получил средства как один из регионов с высокими темпами ремонта объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства города.
Контракты с подрядными организациями на ремонт дополнительных дорог уже заключены.
Общая протяженность шести дорог составит более 21 км. Работы будут выполнены на следующих участках:
– Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент;
– 5-й км Балаклавского шоссе – мыс Фиолент;
– Голубинка – Передовое – Широкое;
– пр. Победы – ул. Горпищенко;
– подъезд к пос. Любимовка;
– подъезд к с. Резервное.
Уточняется, что будет выполнено фрезерование изношенного дорожного покрытия, обустройство двух слоев асфальтобетона, отсыпка обочин и нанесение дорожной разметки.
В данный момент идет подготовка объектов к началу работ, в том числе устанавливаются информационные щиты.
Завершить ремонт планируется до конца текущего года.
Напоминается, что всего в 2022 году благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 72 дороги общей протяженностью более 66 км.
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Ольга Сурикова