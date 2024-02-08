Назван первый район в Севастополе, подпадающий под реновацию

На месте аварийных домов на улице Истомина в районе Малахова кургана появятся дома, построенные в рамках реновации, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Формирование участка малоэтажной застройки площадью до 26 га под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу. Участок будет выставлен на аукцион для застройщиков, чтобы появилась возможность расселить людей», — отметила и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева.

Также в этом районе построят новый корпус существующего детского сада.

Напомним, что в конце прошлого года прокуратура в суде добивалась от правительства Севастополя сноса аварийных домов. Речь шла об аварийных многоквартирных домах, расположенные по адресам: ул. 1-я Бастионная, д. 5, ул. Тарутинская, д. 53, ул. Багрия, д. 66, ул. Будищева, д. 44, ул. Истомина, д. 47, ул. Розы Люксембург, д. 87. Они полностью расселены.

Дарья Тимофеева