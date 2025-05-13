В Кадыковский рынок в Балаклаве интегрируют лагерь легионеров

В Севастополе 12 мая утверждена архитектурно-градостроительная концепция реконструкции Кадыковского рынка в Балаклаве. Разработчиком проекта выступил инд ивидуальный предприниматель Тимофей Цымбалистый по заказу ГАУС «НИИ ГАИС». Концепция была рассмотрена и принята на заседании Архитектурно-художественного совета города.

Члены совета отметили важность сохранения и интеграции археологического объекта — римского лагеря Кадыковская, расположенного на территории проектируемого участка. Также было предложено «облегчить» конструкции и поработать над стилистикой, в том числе сделать ее более «римской». Несмотря на высказанные замечания, проект получил одобрение и будет реализован с учётом рекомендаций по сохранению исторического наследия.

Проект предусматривает создание современного торгового комплекса площадью 4500 квадратных метров, включающего двухъярусную структуру: подземный паркинг и капитальное здание на первом ярусе, а также нестационарные торговые объекты и прогулочные зоны на втором. Особое внимание уделено гармоничному сочетанию новых построек с исторической средой, включая реконструкцию существующего здания под ресторанный комплекс и благоустройство прилегающего парка в античном стиле.

По словам представителей Цымбалистого, фасады комплекса будут выполнены из светлых термопанелей с большими окнами и облицовкой из ракушечника или лещадки, что подчеркнет архитектурную идентичность района. Проект также включает озеленение территории, установку малых архитектурных форм и сохранение существующих элементов ландшафта.

Разработчики проекта заверили членов совета, что реализация концепции позволит не только улучшить условия торговли и инфраструктуру Балаклавы, но и создать культурный центр, где будут проходить ярмарки, фестивали и другие общественные мероприятия, объединяющие прошлое и настоящее района.

Напомним, работы по переформатированию Кадыковского рынка в Балаклаве начались еще в 2023 году.

Дмитрий Островский

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