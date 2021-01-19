В Севастополе решают проблему с электроснабжением Фиолента

Решение будет временным на период холодов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил директору городского хозяйства Евгению Горлову решить вопрос с отсутствием электричества на Фиоленте. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее поручение было дано в понедельник в ходе аппаратного совещания.

Вечером 17 января в Севастополе частные дома на Фиоленте остались без света. Причиной стала большая нагрузка на трансформаторную подстанцию. «Севэнерго» восстановило электроснабжение к 23:00.

«Понятно, что там есть земельные и имущественные вопросы, вопросы организации СНТ. Коллективно они должны решать свои проблемы, заранее вырабатывать решения. Надолго не затягивайте! Там живет много людей, в том числе детей. Вопрос надо решать системно. Выработайте временное решение с энергетиками – чтобы стабильно на период похолодания отключений не было»,– поручил Развожаев горхозу.

В свою очередь, глава департамента сообщил, что имеющаяся мощность сейчастне соответствует объемам потребления, поэтому ведется работа с представителями садоводческих товариществ.

«К сожалению, не все председатели своевременно реагируют на проблему. Сегодня и завтра мы проведем встречу с основным территориальным общественным самоуправлением и будем обговаривать, как решить эту проблему. Подадим совместное заявление в ресурсоснабжающую организацию, чтобы увеличили мощности», – отметил Горлов.

Напомним, в Севастополе практически год назад поднимался вопрос с электроснабжением садовых товариществ на Фиоленте, тогда предлагалось все сети передать на баланс города для поэтапного развития.

Фото: vesti92.ru

Ольга Сурикова