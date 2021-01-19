В Севастополе настоящий крещенский мороз

В городе уже выпала половина месячной нормы осадков

Сегодня в Севастополе облачно с прояснениями. Как сообщает Крымский гидрометцентр, ночью, днем снег. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-11°,

днем -1…-3°.

На дорогах гололедица.

За последние три дня, по данным Севастопольского гидрометцентра, выпало 6,5 миллиметров осадков.

В целом с начала января – почти 22%, это половина месячной нормы.

На очистку дорог от гололедицы вышли 17 специализированных машин. За четыре дня израсходовано около 2000 тонн песчано-соляной смеси и 155 тонн соли, сообщили в «Севавтодоре».

Однако уже в среду днем столбик термометра поднимется выше нуля, так что скоро севастопольцы попрощаются со снегом.

А сегодня все желающие могут окунуться в крещенские купели.

Фото: Юрий Югансон/facebook.com

Ольга Сурикова