В Севастополе хотят наладить электроснабжение Фиолента

И.о. директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов встретился с представителям садовых товариществ мыса Фиолент и Юхариной балки, чтобы обсудить вопрос электроснабжения района.

Напомним, ранее возникали перебои с подачей электроэнергии в садовые товарищества. Все сети электроснабжения на территории Фиолента и Юхариной балки находятся в частной собственности.

Собственникам сетей предложили передать их на баланс города для поэтапного развития. Евгений Горлов отметил, что если ЛЭП будут государственной собственностью, город сможет вкладывать средства в развитие этих сетей.

Сегодня на дачах Фиолента увеличивается количество жителей, соответственно увеличивается нагрузка на существующие сети, что приводит к потере мощности.

По словам чиновника есть два пути решения вопроса: садовые товарищества самостоятельно улучшают инфраструктуру сетей, с учетом обеспечения всех мероприятий по энергобезопасности, или передают сети городу. На сегодня город готов их развивать и эксплуатировать.

По итогам встречи, принято решение в ближайшее время провести очередную встречу представителей садовых товариществ, в том числе при участии собственников ЛЭП, для принятия соответствующего решения.

Ранее «Севастопольэнерго» проложило дополнительный головной кабель участка существующей ЛЭП, находящейся на балансе садового товарищества, что позволит на определенный период избежать работы автоматики по отключению нагрузки.

На сегодняшний день, электроснабжение подается по постоянной схеме.

Графиков ограничений электроснабжения в отношении потребителей садовых товариществ нет.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)