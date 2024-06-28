В Крыму мигрант жестоко убил местного жителя в его же доме

Председатель СК России затребовал доклад по уголовному делу о смерти мужчины в Республике Крым.

В феврале 2024 года гражданин Узбекистана проник на территорию дома потерпевшего в поселке Массандра. Он поджег его, а потом нанес ножевой удар. В марте из-за тяжелых травм крымчанин скончался.

«Местные жители опасаются, что виновный не будет привлечен к ответственности. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело», – уточнили в сообщении Следкома.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах допущенной по нему волокиты.

Напомним, в Севастополе привлекли к ответственности участников конфликта, в котором пострадал 16-летний спортсмен, в Комсомольском парке им. Марии Байды. Пятеро из них оказались гражданами государства Центральной Азии, незаконно находящиеся на территории РФ.

Ольга Сурикова

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