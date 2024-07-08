Жители юга России отправили в долгосрочные сбережения почти ₽1 млрд накопительной пенсии

За 6 месяцев 2024 года уже более 6 тысяч жителей Южного федерального округа попросили перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) Сбера суммарно 951 млн рублей своей накопительной пенсии.

Аналитики отмечают, что на ЮФО за полгода пришлось почти 7% от общего числа таких переводов в стране. Более 70% таких заявлений поступили от жителей региона в возрасте от

40 до 55 лет, 23% ― от 30 до 39 лет. Средства вложили 64% женщин и 36% мужчин.

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Жители южных регионов России активно тестируют новый способ распоряжаться своей накопительной пенсией, переводя эти средства в программу долгосрочных сбережений, чтобы увеличить сумму на счёте и иметь возможность воспользоваться этими средствами в будущем.

Например, на оплату дорогостоящего лечения. Важно, что и страховая пенсия сохраняется: человеку будут выплачивать её с учётом его стажа и баллов.

Отмечу, что за полгода лидером среди регионов ЮФО по сумме и пятым в стране по числу открытых ПДС-копилок стал Краснодарский край. Жители этого региона вложили 539 млн рублей своих пенсионных накоплений, а каждый пятый вступил в программу онлайн. Активнее всего этот новый цифровой инструмент сегодня используют женщины и люди среднего возраста».

Программа долгосрочных сбережений доступна всем гражданам России с 18 лет. С ней жители юга России могут откладывать и получать за это доплату из госбюджета. Государство готово добавлять от себя до 36 тыс. рублей в год. Недавно Президент поручил обеспечить такую поддержку на 10 лет. Размер доплаты зависит от суммы личных взносов за год и официального дохода человека. Для программы долгосрочных сбережений также ввели налоговый вычет. За каждый календарный год участник может вернуть НДФЛ на сумму до 52 тыс. рублей или до 60 тыс. рублей. Сумма зависит от ставки, которая применяется к доходу человека.