В Севастополе Регбийная школьная лига пришла уже в каждую третью школу

В этом году школьное регби в Севастополе достигло наивысших результатов за время существования городского проекта Регбийная школьная лига.

Команда из школы № 3 взяла серебро на Всероссийских соревнованиях, а количество школ, присоединившихся к проекту, достигло рекордных значений.

Наш корреспондент пообщался с главной судьей Регбийной школьной лиги и по совместительству одним из главных менеджеров этого проекта Инной Ворониной, чтобы узнать о результатах года и планах на будущий сезон.

Инна, Владимировна, как вы оцениваете прошедший сезон Регбийной школьной лиги?

Благодаря грамотному управлению, поддержке города и сообщества родителей, заинтересованности школ и детей мы провели III сезон Регбийной школьной лиги на «отлично».

Есть ли какая-то динамика в проекте, приходят ли дети в регби или предел уже достигнут?

У нас колоссальная динамика, можно сказать, что интерес к регби в школах растет с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем.

В начале сезона в регбийной школьной лиге состояло 14 школ города и 36 команд. На конец сезона у нас уже было рекордное количество команд за все три сезона лиги – это 71 команда и 23 школы города.

Конечно, это не предел, но на сегодняшний день хочется отметить, что регби – это тот вид спорта, в который хочется играть и несмотря на формальности он уже стал базовым видом спорта для школ Севастополя.

С этого соревновательного сезона регби вошел в Спартакиаду школьников города, но самое важное, что этот вид спорта вызывает интерес у ребят не только из-за каких-то достижений наших игроков и команд, но и просто самим фактом присутствия почти в трети всех школ Севастополя.

Поэтому я считаю, что динамика популярности регби будет только расти и все это благодаря интересу детей и правильному подходу к управлению нашей федерации.

Какие команды или школы вы бы выделили? Кто представлял Севастополь на Всероссийских соревнованиях?

Хочется выделить команды, которые с нами на протяжении всех III сезонов – это школы № 50, 22, 39, 40, 42. Самая многочисленная школа по охвату детей, которые занимаются уже любимым для многих видом спорта – это школа № 22.

Самая продвинутая школа, старожилы лиги, можно сказать опорная площадка Регбийной школьной лиги – это школа № 50.

В этом сезоне школа № 50 и школа № 3 представляли Севастополь на Всероссийских соревнованиях Регбийной школьной лиги.

Да, показатели школы № 50 не такие высокие, как у третьей школы. Команда школы № 3 – молодцы. Они представили город на высоком уровне. Это первые соревнования для возрастной категории 2014-2015 годов рождения, но они смогли, они достигли, добились, я считаю большого успеха на всероссийском уровне, заняв второе место среди всех регионов России.

Пятидесятая школа заняла ниже место, но это тоже хороший результат и на всероссийском уровне мы в первый раз так продвинулись старшей командой и заняли 14 место.

Ждут ли лигу какие-то изменения в будущем сезоне? Как вы считаете, что нужно сделать для улучшения результатов?

Да, в будущем сезоне планируются изменения в Регбийной школьной лиге. В связи с большим количеством детей будем уже разбивать на дивизионы, будем разграничивать Регбийную школьную лигу и «спортивное совершенство», тем самым участие в лиге будут принимать только те возрастные категории, которые могут принимать участие на Всероссийском этапе.

Тем не менее, мы никого не бросаем. Дети занимаются, занимались и будут заниматься. Ребята будут переходить из Регбийной школьной лиги в клубы, в спортивные школы, студенческие лиги.

Какие факторы препятствуют развитию регби в Севастополе, а какие помогают?

В связи с тем, что мы южный регион, у нас большое количество солнечных дней, когда можно и нужно заниматься. Теперь в Севастополе есть большой регбийный стадион, который мы можем использовать большую часть года.

Единственный фактор, который по-настоящему мешает развитию – это нежелание заниматься спортом и развиваться в нем.

Севастополь прекрасный город для жизни и отличная площадка для развития в спорте, тем более в таком многогранном, как регби.

Поэтому считают, что, живя тут грех не развиваться, не совершенствоваться и не быть с нами в одной команде.

Наш спортивный проект один из лучших в городе, мы обязательно достигнем больших результатов, но, конечно, только при условии наших совместных усилий и стараний.