Жительница Севастополя пырнула ножом друга

В Севастополе задержана женщина за умышленное причинение вреда здоровью своему сожителю. Мужчина был доставлен в больницу с проникающим ножевым ранением левой почки.

Сотрудники полиции установили, что вечером между женщиной и ее сожителем во время распития спиртного произошел словесный конфликт. В итоге обидчица схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар мужчине в область поясницы.

После этого она сразу же рассказала о случившемся своей матери, а нож попыталась спрятать в выгребной яме уличного туалета, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Родственница подозреваемой незамедлительно вызвала скорую помощь.

Подозреваемая задержана.

Напомним, в Севастополе женщина ударила ножом отца своей подруги.

Ольга Сурикова