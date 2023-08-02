Крымчанин заказал в Бельгии наркотики за что и сядет в тюрьму

Крымчанина осудили почти на 7 лет строгого режима за то, что он заказывал через интернет наркотики из Бельгии. Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.

Пересылку наркотиков в международных почтовых отправлениях обнаружили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни.

Оказалось, что 38-летний житель Крыма через сайт приобрел 60 таблеток с надписью В6, оплатив их покупку и доставку курьерской службой в Симферополь, используя электронный кошелёк.

Экспертиза подтвердила, что изъятые таблетки, содержат запрещённое вещество бупренорфин. Примечательно, что это не первая посылка, полученная этим гражданином.

Напомним, в Севастополе будут судить наркомана-водителя сбившего насмерть 93-летнего пенсионера.