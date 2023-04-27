В Севастополе завершился III сезон Регбийной школьной лиги

В Севастополе на стадионе им. 200-летия города прошли финальные игры сезона 2022\23 Регбийной школьной лиги. Это уже третий соревновательный сезон этого проекта.

Встречи проходили на протяжении всего дня, в них приняли участие представители 21 школы в 5 возрастных категориях. В рамках этого этапа были определены лучшие школьные команды города, которые набирали очки и соревновались весь учебный год.

«Завершился очередной соревновательный сезон. За этот год наш проект прирос еще большим количеством школ, учителей и будущих регбистов. В прошлом году у нас занималось более 230 детей, сейчас больше 540. Я считаю это самый важный показатель нашей работы – регби становится популярным в Севастополе», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В конце соревновательного дня прошла церемония награждения лучших команд. Места распределились следующем образом:

2014-2015 годы рождения 🥇Школа № 3 🥈Школа № 22 🥉Школа № 49 2012-2013 годы рождения 🥇Школа № 50 (1) 🥈Школа № 26 🥉Образовательный цент «Бухта Казачья» 2010-2011 годы рождения (девочки) 🥇Школа № 49 🥈Школа № 44 🥉Школа № 47 2010-2011 годы рождения (мальчики) 🥇Школа № 42 🥈Севастопольское президентское кадетское училище 🥉Школа № 6 2008-2009 годы рождения (девочки) 🥇Школа № 50 🥈Школа № 39 2008-2009 годы рождения (мальчики) 🥇Школа № 44 🥈Школа № 50 🥉Гимназия № 8 2006-2007 годы рождения (девочки) 🥇Школа № 22 🥈Школа № 39 2006-2007 годы рождения (мальчики) 🥇Школа № 50 🥈Школа № 40 🥉Школа № 12

В федерации отметили, что команды школ № 3 и 50 поедут защищать честь Севастополя на Всероссийских соревнованиях Регбийной школьной лиги, которые пройдут в Москве 6-7 июня. Также сборная команда Севастополя поедет на международные детские соревнования «Золотой овал».

Напомним, проект «Регбийная школьная лига» реализован при поддержке Севастопольской городской федерации регби. Сейчас он объединяет 21 очебное заведение.

Дмитрий Островский