В Севастополе разработана «дорожная карта» электроснабжения СТ

Предприниматели Фиолента будут самостоятельно подключаться к электросетям

С коммерческими организациями, которые занимаются решением проблем с электричеством в садовых товариществах Фиолента, встретился директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, сообщает пресс-служба правительства города.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развозжаев поручил разработать «дорожную карту», предусматривающую последовательность действий для устранения проблем с электроснабжением садовых товариществ.

«На сегодняшний день коммерческие организации, осуществляющие хозяйственную деятельность в садовых товариществах, за счет используемого оборудования осуществляют значительную нагрузку на сети садоводов, что приводит к перебоям электроснабжения. Для того, чтобы исключить данную проблему, предпринимателям необходимо самостоятельно провести сети к своим объектам.

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По итогам состоявшейся встречи большинство предпринимателей согласилось самостоятельно развивать сети электроснабжения для подключения своих коммерческих объектов», – рассказал Евгений Горлов.

По словам директора департамента, для этого предпринимателям необходимо получить соответствующие технические условия в Севэнерго. В свою очередь, горхоз готов содействовать взаимосвязи с энергопоставщиком.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова