СНТ на Фиоленте проверяют на законность подключения к электросетям

Правительство взялось решать проблемы с отключением света на Фиоленте

Глава департамента городского хозяйства Севастополя провел встречу с представителями садоводческих товариществ Фиолента по вопросу электроэнергии. Встреча состоялась по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает пресс-служба правительства города.

В ходе встречи были рассмотрены варианты решения проблемы с перебоями в работе трансформаторных подстанций.

«Сегодня уже началась работа с документацией, садоводам предложено провести мониторинг мощностей. Как выяснилось, отсутствует контроль за потреблением электроэнергии, происходит разбалансировка получаемой электроэнергии», – рассказал глава горхоза Горлов.

Теперь главы садоводческих товариществ должны подготовить документы, подать заявку на увеличение мощности. Некоторые товарищества выразили желание приобрести трансформаторную подстанцию для того чтобы привести свое оборудование в соответствие.

Горхоз подчеркнул, что содержание и эксплуатация трансформаторных подстанций, распределительных сетей – это обязанность садоводов.

В течение этих суток электроснабжение работало стабильно.

При этом не в каждом садовом товариществе легко решить данную проблему: у многих жильцов нет правоустанавливающих документов, которые необходимы для технического подключения и увеличения мощностей. Поэтому вопросом придется заниматься поэтапно. Сначала подготавливать документы, затем подавать заявление на увеличение мощности и дальше работать с этими сетями.

Также ведется работа по выявлению незаконного подключения к сетям.

Напомним, в Севастополе вечером 17 января жители садовых товариществ на Фиоленте остались без света, а значит и без отопления.