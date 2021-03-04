В Севастополе хотят установить памятную доску Юрию Лужкову

Вопрос будет обсуждаться на следующей неделе

Мемориальная доска бывшему мэру российской столицы Юрию Лужкову может появиться на Доме Москвы в Севастополе. Инициаторами выступают общественники Севастополя, рассказал ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев, пишет «Новый Севастополь».

«На основании предложений общественности, ветеранов, в том числе совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ, Военно-научного общества Черноморского флота, одобрена инициатива об установке памятной доски Ю.М. Лужкову на Доме Москвы в Севастополе (площадь Нахимова)», – заявил он.

Горбачев рассказал, что на следующей неделе в город-герой прибудет представитель Фонда развития наследия Юрия Лужкова Салават Щербаков, тогда же и планируется обсудить данную инициативу. Им запланированы встречи с руководством Черноморского флота.

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Отметим, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова».

Фото: maxwatermelon.ru

Ольга Сурикова