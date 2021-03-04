Программа концерта к Международному женскому дню в Севастополе

На площади для зрителей поставят стулья

В Севастополе 8 марта на площади Нахимова состоится «Белый концерт», посвящённый празднованию Международного женского дня и который проводится уже второй год подряд.

В пресс-службе правительства рассказали, что подарком для женщин станут номера из российских и бродвейских мюзиклов (Mamma Mia, Шербурские зонтики, Призрак Оперы, Монте-Кристо, Красавица и чудовище, Ромео и Джульетта и другие) в исполнении главных звёзд российского мюзикла: Агаты Вавиловой, Елены Чарквиани, Евгения Зайцева, Константина Скрипалева, Марии Геворгян, Дмитрия Беседы, Игоря Кроля.

Ведущими концерта и его специальными гостями станут заслуженная артистка России Екатерина Гусева и участник телевизионного проекта «Голос» Алексей Романов.

Вместе со звездами мюзиклов на одной сцене выступят артисты Севастополя: детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна», Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Матвей и Тимофей Блюмины, артисты Севастопольского Академического театра танца им. В.А. Елизарова, Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Специально для зрителей концерта на площади будет организован импровизированный зрительный зал на 1000 сидячих мест. Начало концерта в 13:00.

В прошлом году на «Белый концерт» на площади Нахимова в Международный женский день собралось более пяти тысяч человек. Тогда состоялось выступление Шоу трёх роялей Bel Suono вместе с артистами города-героя.

Напомним, в этом году для «Белого концерта» сделали исключение и разрешили его проведение на площади Нахимова, несмотря на действующие в городе антиковидные запреты.