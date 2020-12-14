«Тавриде» отдали деньги Камышового шоссе в Севастополе

«Севавтодор» не успел завершить работы до конца года

Правительство Севастополя приняло решение перенаправить средства на строительство восьмого участка трассы «Таврида» с реконструкции Камышового шоссе, которую все равно в этом году не получится завершить.

В частности, директор департамента транспорта Павел Иено на докладе на заседании правительства сообщил, что для более эффективного использования перераспределены будут деньги, которые планировалось освоить в 2020 году.

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«Объёмы финансирования программы по мероприятиям ФЦП приведены в соответствие с приказом Минэкономразвития России в части, касающейся объектов реконструкции Камышового шоссе и трассы «Таврида», 8-го этапа, путём перераспределения 535 миллионов рублей между объектами», – пояснил Павел Иено, пишет издание Forpost.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что на реконструкцию Камышового шоссе до конца текущего года будет освоено более миллиарда рублей. Сейчас продолжаются работы по установке освещения, завершения тротуаров.

На следующий год оставлена укладка финишного слоя асфальта и мостовое сооружение.

Напомним, на Камышовом шоссе запустили четыре полосы автомобильного движения на участке от Фиолентовского кольца до улицы Шевченко.

Фото: sevavtodor/vk.com