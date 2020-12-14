В Севастополе суд отказал в отмене самоизоляции пожилых граждан

Было подано сразу несколько исков

Севастопольский городской суд отказался отменять обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также масочный режим в регионе, пишет «Новый Севастополь».

В производстве суда находились несколько таких исковых заявлений.

«В производстве Севастопольского городского суда находились административные исковые заявления, в которых содержались требования о признании пункта 1.2 и 1.4 указа губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. №80-УГ «О внесении изменений в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» недействующим со дня его принятия; а также о признании пункта 2 указа губернатора города Севастополя от 09.10.2020 г. № 80-УГ «О внесении изменений в указ губернатора города Севастополя от 17.03.2020 г. №14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» недействующим со дня его принятия», – сообщает пресс-служба суда.

Решение об отказе в удовлетворении исков было принято 11 декабря.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе введён с 22.00 17 марта текущего года. Недавно губернатор Михаил Развожаев продлил антиковидные ограничения до 15 января 2021 года.