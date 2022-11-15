В Севастополе расследуют происхождение найденного мертвого дельфина в селе Осипенко

Специалисты ветнадзора не смогли считать чип на мертвом дельфине, найденном 14 ноября на пляже в селе Осипенко. Что осложнило опознание и специалисты не смогли установить, является ли он бывшим питомцем дельфинария «Flipper».

Развожаев подчеркнул, идентифицировать афалин это Зоя это или нет, на данный момент невозможно.

«Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков — следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови), — уточнил глава города.

Он добавил, что дрессировщики намерены были провести дальнейшие действия по опознанию, чтобы с уверенностью сказать, Зоя это или нет.

Напомним, в Севастополе в начале ноября собственник дельфинария «Flipper» выпустил в море 4 афалин.

Ольга Сурикова