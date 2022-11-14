На пляже в районе Осипенко обнаружен мертвый дельфин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об обнаружении мертвого дельфина на пляже в районе села Осипенко.

«По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин — Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип — мы получим 100% подтверждение», — написал Развожаев.

Он добавил, что пока версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, подтверждается. И предположил, что возможно будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии.

Напомним, в Севастополе в начале ноября собственник дельфинария «Flipper» выпустил в море 4 афалин.

Ольга Сурикова