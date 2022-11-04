Директор дельфинария «Flipper» в Севастополе рассказал, почему выпустил дельфинов в море

Директор дельфинария «Flipper» в Севастополе Владимир Калниболотский, выпустивший дельфинов в море, рассказал телеканалу «360», что по-другому поступить не мог. У него закончились деньги на содержание животных.

Калниболотский подчеркнул, что у него рука не поднялась продать дельфинов.

«Они для меня дети – как я мог их продать? Это наша, тренеров, семья», – заявил Калниболотский.

А содержать ему их было уже не на что, так как за этот курортный сезон он ничего не заработал, туристов было мало из-за напряженной обстановки вокруг Крыма и Севастополя.

«Это самое дорогое удовольствие — содержать морских млекопитающих в неволе. В сезон уходит минимум 2,3 миллиона», – рассказал директор дельфинария.

Он добавил, что расходов требуют покупка рыбы для животных, цена на которую постоянно растет, а также содержание среды обитания. Кроме того, тренеры не станут работать ни за 8, ни за 12 тысяч рублей в месяц. Предприниматель сказал, что доплачивал им, продавая свое имущество.

«Наверное, меня посадят, я не знаю. <…> По-человечески надеюсь, что буду, как это сказать, «в уважухе» на зоне. Хотя, конечно, я этого не допущу», – рассудил бизнесмен.

Сообщалось, что индивидуальный предприниматель, который является директором дельфинария Flipper и директором ООО «Биологическая станция», выпустил в море четырех дрессированных дельфинов. Два самца и две самки были взяты в аренду для нужд дельфинария у ООО «Биологическая станция». Согласно пояснениям директора, животные принадлежат ему с 2012 года.

Ольга Сурикова