В Севастополе вандалы мотоциклом раскручивали детскую карусель

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов в своем Telegram-канале выложил фото, как подростки с помощью колеса мотоцикла раскручивают друг друга на детской карусели в Комсомольском парке имени Героя Советского Союза Марии Байды.

Глава горхоза назвал их «очередными вандалами».

«Подростки используют мотоциклы и раскручивают таким образом детскую карусель. Это недопустимо!» — подчеркнул он и добавил, что видео с камер будет передано в полицию, а на место были вызваны сотрудники ППС.

Напомним, недавно подростки побили фонари в новом сквере на улице Новикова в Балаклаве.

Ольга Сурикова