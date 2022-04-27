В Севастополе проверяют причину гибели уток в бухте Омега

Пробы отправлены в Краснодарский край

Управление ветеринарии Севастополя отреагировало на сообщения, появившиеся в соцсетях о том, что в бухте Омега гибнут утки.

В пресс-службе правительства города отметили, что на месте работают сотрудники государственной ветеринарной службы.

«Птицам, которых нашли в бухте, специалисты делают паталогоанатомическое вскрытие и отбирают пробы для отправки в Кропотскинскую краевую ветеринарную лабораторию Краснодарского края», — сообщается в комментарии ветслужбы.

По результатам полученных анализов будут сделаны выводы о причинах гибели и приняты соответствующие меры.

Отметим, в группе «Черный список Севастополя» в соцсети Вконтакте один из пользователей написал, что 25 апреля вечером в бухте Омега пляж весь был усыпан мертвыми утками. А вода при этом была ржаво-красного цвета, с разводами, как будто разлили что-то. Люди ощущали сильный химозный запах.

Ольга Сурикова