В Ульяновской области в детском саду мужчина застрелил двоих детей и воспитателя

На месте работают все оперативные службы

В Ульяновской области при стрельбе в детском саду погибли двое детей и воспитатель. Об этом в социальной сети сообщил Комменты под постом с соболезнованиями губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Ужасная трагедия произошла в Вешкаймском районе. Неизвестный открыл стрельбу в детском саду «Рябинка». Убиты двое детей и воспитатель, ранена младший воспитатель — ей оказывается медицинская помощь», — написал губернатор ВКонтакте.

При этом экс-губернатор региона и депутат Госдумы Сергей Морозов рассказал, что некий мужчина зашел в детский сад во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей, 2016 и 2018 годов рождения.

По его данным, нападавший покончил с собой.

В комментариях под постом губернатора жители пишут, что детский сад не охранялся.

Напомним, 11 мая 2021 года в школе №175 Казани ее бывший выпускник Ильназ Галявиев устроил стрельбу, во время которой было убито 11 человек, 9 из которых дети, 32 человека пострадали.

Ольга Сурикова