В Севастополе грабитель унес с дачного участка газовую плиту

Пришел он в дом с ломом

В Севастополе сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в грабеже на садовом участке, передает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В ведомстве отметили, что во время отсутствия хозяев неизвестный тайком пробрался на территорию садового участка, ломом вскрыл входную дверь. Его добычей стала газовая плита и металлические конструкции стоимостью 10 тысяч рублей. Он уже собрался бежать со своей добычей, но на подозрительного мужчину обратили внимание соседи. Они его попытались задержать, однако ему удалось скрыться.

Украденное имущество мужчина сдал на металлолом, однако потратить деньги не успел – его задержали сотрудники уголовного розыска Гагаринского района.

Полицейские установили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас ему грозит до семи лет за грабеж.

Напомним, жительница Севастополя рассказала полиции, что из ее частного дома похитили горный велосипед стоимостью 15000 рублей.

Ольга Сурикова