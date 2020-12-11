В Севастополе пьяный работник СТО решил покататься на автомобиле клиента

Прав у него тоже не было

В Севастополе инспекторы ДПС задержали пьяного сотрудника СТО, подозреваемого в угоне автомобиля клиента

Как передает пресс-служба городского МВД, автоинспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2113», которым управлял нетрезвый водитель. При этом автолюбитель отказался пройти медицинское освидетельствование.

Как оказалось, это было не единственное его нарушение.

«В результате дальнейшей проверки стражи порядка выяснили, что он не имеет права управления транспортными средствами, так как никогда не обучался в автошколе, и к тому же находится за рулём угнанного автомобиля», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что 31-летний мужчина работал мастером одной из городских станций техобслуживания. И, находясь «подшофе» решил покататься на авто клиента.

Теперь ему вменяется целый ряд статей.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении нарушителя административный материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Санкция влечен административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Читайте также: ДТП в Севастополе: угон, ночной форсаж и бесславное фиаско (фото, видео)

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Угнанный автомобиль был изъят полицейскими и помещён на специализированную стоянку.