 Севастопольский МЧСник оформил паспорт Украины и разрешение на работу в Канаде

Ленинский районный суд Севастополя признал законным увольнение сотрудника МЧС, который, находясь в отпуске, оформил украинский паспорт и разрешение на работу в Канаде. Проверка ФСБ подтвердила, что мужчина слетал в Стамбул, получил биометрический загранпаспорт гражданина Украины и водительское удостоверение, после чего отправился в Монреаль, где оформил разрешение на работу для иностранцев, сообщает «Севастопольская газета».

Приказ об увольнении был издан 18 сентября 2024 года на основании факта наличия иностранного гражданства и нарушения ограничений для сотрудников федеральной противопожарной службы. Бывший сотрудник МЧС пытался оспорить законность увольнения, требуя расторжения трудового договора по соглашению сторон на основании его рапорта от 9 сентября 2024 года.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, что работодатель действовал на основании материалов служебной проверки и предоставленных ФСБ копий документов истца, выданных иностранным государством. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

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