Хуснуллин в Севастополе поднял проблемные вопросы строительства КОС «Южные»

И дал поручение снижать потери воды

Севастополь с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Он посетил строящиеся ключевые объекты культурного кластера на Мысе Хрустальном. А также был затронут вопрос строительства КОС «Южные».

«Осмотрели вместе с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным наши ключевые строящиеся объекты: художественный музей, территорию строительства театра оперы и балета, хореографической Академии. Обсудили строительство очистных сооружений КОС Южные, ход работ по реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Севастополя и работы на крупных дорожных объектах», — рассказал Михаил Развожаев, передает пресс-служба правительства города.

Вице-премьер уточняя сроки завершения здесь строительных работ, отметил, что сейчас стоит задача решить вопрос по согласованию окончательной сметы в связи с заменой части импортных стройматериалов на отечественные и после этого наращивать темпы строительства.

Хуснуллин уделил внимание проблеме потерь в сетях и необходимости их минимизации.

«Только в этом году мы проведем еще шесть мероприятий по капремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 9,6 км. Сокращение потерь запланировано в объеме 2,068 тыс. куб. м/сутки. В 2021 году были уже выполнены 30 мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения общей протяженностью 24,06 км, что позволило достичь экономии питьевой воды в размере 1,63 тыс. куб. м/сутки», — ответил на это Михаил Развожаев.

«Немаловажно и развитие системы очистных, что позволит обеспечить как можно большее количество людей чистой питьевой водой», — сказал вице-премьер.

В правительстве Севастополя называют срок завершения строительства КОС «Южные» 31 декабря 2024 года. В марте было получено положительное заключение. ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам инженерных изысканий. А 24 мая — положительное заключение. ФАУ «Главгосэкспертиза России» на строительство подводящего коллектора, здания механической очистки сточных вод, здания песколовки, здания административно-бытового корпуса.

Напомним, недавно строительство КОС «Южные» проинспектировала заместитель директора департамента промышленного и гражданского строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Анна Ерохова.

Ольга Сурикова