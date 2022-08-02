У пассажира автобуса Херсон-Симферополь на поясе обнаружили гранату

Пытался провезти взрывоопасный предмет в Крым
На автовокзале в Херсоне полицейские задержали подозрительного мужчину, который садился в автобус до Симферополя.
Под футболкой у пассажира был заметен какой-то предмет. Полицейские при досмотре обнаружили у него на поясе, под одеждой, предмет, похожий на гранату. На место были вызваны саперы, которые обезвредили боеприпас.
«Задержанный, 1965 г. р., и изъятый предмет доставлены в Суворовское ГУП для проведения дальнейшей проверки», – сообщили в ГУ МВД Херсонской области.
Напомним, житель Санкт-Петербурга задержан за попытку пересечь границу в Крыму и вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины.
Ольга Сурикова
Фото: ГУ МВД Херсонской области