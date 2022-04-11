В Севастополе подросток на мопеде сбил пенсионерку

И скрылся

В Севастополе 16-летний водитель мопеда наехал на пожилую женщину и скрылся с места ДТП. Нарушитель был оперативно задержан, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Водителем мопеда оказался десятиклассник одной из школ города, его опознали очевидцы аварии. ДТП произошло в субботу, в 16:20, на улице Горпищенко.

Женщина 1949 года рождения была доставлена в больницу с различными травмами.

На место ДТП были вызваны родители подростка и сам виновник происшествия.

Информация о случившемся передана директору школы и в Департамент образования и науки города Севастополя.

На подростка составлено три административных материала за ТС без прав (штраф от 5 до 15 тысяч рублей); за совершение ДТП, в результате которого был причинен вред здоровья потерпевшему (штраф от 2 до 25 тысяч рублей или лишение права управления от 1 года до 2-х лет); и оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся (лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток).

Сотрудники ГИБДД продолжают административное расследование по данному факту ДТП.

Дело будет передано в Комиссию по делам несовершеннолетних города Севастополя. К административной ответственности также будут привлечены родители несовершеннолетнего правонарушителя.

Напомним, утром 11 апреля на улице Очаковцев была сбита школьница, водитель скрылся с места ДТП.

Ольга Сурикова