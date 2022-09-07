В Севастополе пьяный мужчина бросил урну в лобовое стекло машины на заправке

В Севастополе задержали дебошира, который в пьяном состоянии приставал к посетителям автозаправки и оскорблял их, а затем нанес серьезный урон одной из машин.

Сначала мужчина выпрашивал у приезжающих на АЗС людей милостыню. Тем же, кто ему отказывал, он угрожал физической расправой и оскорблял нецензурными выражениями.

«На просьбу покинуть территорию АЗС гражданин не отреагировал и совершил агрессивную выходку, метнув металлическую урну в автомобиль, (разбив лобовое стекло) за рулем которого находилась женщина-водитель, а в салоне – несовершеннолетние дети», – сообщила пресс-службы главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Сотрудники АЗС вызвали Росгвардию. Они задержали 39-летнего местного жителя, который ранее уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.