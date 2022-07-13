В Севастополе пьяный дебошир разбил троллейбус

И сбежал

В Севастополе 23-летний нетрезвый пассажир начал неадекватно себя вести в троллейбусе и повредил транспортное средство. Водитель был вынужден вызвать сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления ведомства по городу и Республике Крым.

Патрульный экипаж Росгвардии установил, что на одной из остановок в салон зашел юноша с признаками алкогольного опьянения и сразу проявил агрессию к водителю и пассажирам нецензурными словами. В ответ на замечания о неподобающем поведении он разбил правое ветровое стекло и скрылся в неизвестном направлении.

Дебошир был задержан возле торгового павильона, в котором он покупал пиво на разлив. Задержанным оказался местный житель 1999 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам МВД.

Напомним, в Севастополе недавно на крыше пятиэтажки задержали дебошира, который, предположительно, хотел покончить жизнь самоубийство.

Ольга Сурикова