В Севастополе пьяный дебошир разбил троллейбус

И сбежал
В Севастополе 23-летний нетрезвый пассажир начал неадекватно себя вести в троллейбусе и повредил транспортное средство. Водитель был вынужден вызвать сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба Главного управления ведомства по городу и Республике Крым.
Патрульный экипаж Росгвардии установил, что на одной из остановок в салон зашел юноша с признаками алкогольного опьянения и сразу проявил агрессию к водителю и пассажирам нецензурными словами. В ответ на замечания о неподобающем поведении он разбил правое ветровое стекло и скрылся в неизвестном направлении.
Дебошир был задержан возле торгового павильона, в котором он покупал пиво на разлив. Задержанным оказался местный житель 1999 года рождения.
Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам МВД.
Напомним, в Севастополе недавно на крыше пятиэтажки задержали дебошира, который, предположительно, хотел покончить жизнь самоубийство.
Ольга Сурикова