Илон Маск отложил покупку Twitter, опасаясь объявления Путиным Третьей Мировой войны

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в мае остановил сделку по покупке компании Twitter из-за предстоящей речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы в 2022 году, сообщает издание Business Insider со ссылкой на данные, обнародованные в ходе судебного заседания.
Согласно данным издания, которое ссылается на переписку бизнесмена с занимавшимся сделкой банкиром из Morgan Stanley, Маск написал 8 мая, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы убедиться, «не движемся ли мы к третьей мировой войне», пишет РИА Новости.
«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.
Юрист считает, что бизнесменом во время отказа от покупки Twitter двигало только беспокойство за свои финансы.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, а 8 июля, Маск уведомил компанию об отказе от ее покупки.
Ольга Сурикова