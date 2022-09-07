Илон Маск отложил покупку Twitter, опасаясь объявления Путиным Третьей Мировой войны

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — озвучил написанные Маском слова адвокат компании.

Юрист считает, что бизнесменом во время отказа от покупки Twitter двигало только беспокойство за свои финансы.