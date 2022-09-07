Чего не хватало туристам в Севастополе в этом сезоне

Туристы в Севастополе сталкиваются с отсутствием туалетов, парковок, информационных табличек и дорогим проездом к месту отдыха. Такое мнение журналистам высказала по итогам сезона 2022 года профессор, преподаватель Севастопольского государственного университета, член-корреспондент РАЕ Рена Ринатовна Тимиргалеева.

В этом, как известно, особенностью туристического сезона стала отмена авиарейсов на юг России из-за проведения специальной военной операции.

По данным из различных источников, турпоток в 2022 году за первое полугодие упал на 40%, но ситуация еще может поменяться после данных за июль-август, считает Тимиргалеева.

Отвечая на вопрос, какие задачи, требующие решения, остаются в Севастополе в настоящее время в сфере туризма, она перечислила целый ряд проблем, которые городу еще придется решить.

Среди них:

— Увеличение номерного фонда Севастополя.

— Обязательная классификация гостиниц для обеспечения гарантированных, качественных услуг для гостей города.

— Необходимость развивать малые формы предпринимательства и занятости в сфере туризма.

— Дифференциация турпродуктов по набору и стоимости услуг для различных целевых аудиторий.

— Взаимодействие с тревел-блогерами.

— Развитие молодежного и студенческого туризма — для удешевления для них отдыха задействовать кампусы и общежития вузов Севастополя.

— Развитие городского туризма может идти за счет привлекательных событий, деловых и

спортивных мероприятий, фестивалей и т.п. — Благоустройство БСТ – развитие системы навигации, создание обзорных смотровых площадок, установка туалетов, информационных щитов и т.д. «Стоит обратить внимание на проблему пробок на дорогах. На отсутствие во многих привлекательных для туристов местах парковок, туалетов. На высокие цены, в том числе на стоимость проезда катерах по «тристическим» маршрутам — так, достаточно дорого в Балаклаве добираться до пляжей: 300 рублей билет стоит в одну сторону, и семье из четырех человек нужно потратить 2 400 рублей на одну такую поездку», — заявила профессор в завершении. Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов, подводя итоги туристического сезона 2022, заявил , что в регион прибыло на 19% ниже, чем аналогичный период рекордного 2021 года

Ольга Сурикова