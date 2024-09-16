В Севастополе проводили в последний путь Ивана Лежнева

Сегодня в Севастополе состоялись похороны заместителя командира группы спецназначения Ивана Лежнёва. Об этом сообщил в своем ТГ-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Лежнев родился в Саратове в семье военнослужащего, вместе с родителями жил в нескольких гарнизонах. Срочную службу проходил в 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе.

После срочной службы вернулся в Саратов, некоторое время работал в учреждениях УФСИН. В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию, получил специальность «юрист». В 2014 году заключил контракт с МО РФ и прибыл для прохождения службы в Севастополь, в 810-ю бригаду. В 2021 году был переведен для дальнейшего прохождения службы в одно из соединений Южного военного округа.

Служил в составе подразделений ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. Получил второе высшее образование в ЧВВМУ им. П. С. Нахимова по направлению «Радиоэлектроника и информационная безопасность».

С начала СВО участвовал в боевых действиях в составе подразделений специального назначения.

«За умелое руководство действиями подчиненных в боевой обстановке получил офицерское звание. За мужество и доблесть, проявленные в боях, неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Пользовался заслуженным авторитетом и уважением у командования и сослуживцев», — отметил Развожаев.

Геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

Напомним, в прошлую пятницу в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Александра Гнилицкого.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канала Михаила Развожаева

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