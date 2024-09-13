Севастополь проводил в последний путь героя спецоперации Александра Гнилицкого

Сегодня в Севастополе простились с гвардии рядовым Александра Гнилицким. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Александр Геннадьевич родился и вырос на Донбассе, в Дзержинске. После школы переехал в Московскую область, работал строителем. Был патриотом России, очень любил Севастополь, всегда хотел здесь жить. С началом СВО не мог оставаться равнодушным, стремился помочь нашим ребятам в достижении победы над врагом. После подготовки всех необходимых документов заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения операции», — написал губернатор.

Александр Гнилицкий геройски погиб при выполнении боевой задачи на Купянском направлении.

Напомним, военный эксперт Михаил Ходраенок не исключает нанесение ядерного удара в случае, если ВСУ осмелятся нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России.

Дарья Тимофеева

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева

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