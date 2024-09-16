В Севастополе вручили удостоверения новоизбранным депутатам заксобрания

Севгоризбирком единогласно постановил зарегистрировать депутатов заксобрания Севастополя третьего созыва в количестве 24 человек.

Избранникам народа удостоверения вручила лично глава севгоризбиркома Нина Фаустова.

Напомним, по итогам избирательной кампании в заксобрание Севастополя прошли 4 партии: Единая Россия, Новый люди, ЛДПР и КПРФ.

На всех 8 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии власти.

Первое пленарное заседание заксобрания третьего созыва состоится в этот четверг, 19 сентября.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал, что Владимир Немцев сохранит пост спикера местного парламента, а новым сенатором от заксобрания станет Лариса Мельник, до этого занимавшая пост председателя регионального исполкома ОНФ в городе.

Дарья Тимофеева

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