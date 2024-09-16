На «муссоновском» кольце изменят схему движения транспорта

На повороте к «Муссону» с улицы Меньшикова установят светофор, который позволит сразу повернуть к торговому центру с улицы Меньшикова, не объезжая заправку ATAN. Для этого придется изменить схему движения на выезде к кольцу на пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова.

Об этом пишет «Севастопольская газета», ссылаясь на дептранс.

Севавтодор уже приступил к работам. Планируемый срок окончания дорожных работ — середина октября. После этого наладочно-пусковые работы выполнит Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Напомним, в конце августа стало известно, что дорога между Столетовским проспектом и улицей Тараса Шевченко будет готова к 2025 году.

Ее строительство ведется в три этапа: строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Тараса Шевченко и Столетовского проспекта, реконструкция части Столетовского проспекта с устройством четырехполосной проезжей части, строительство участка улицы Тараса Шевченко с устройством четырехполосной проезжей части.

Дарья Тимофеева

Фото: Севастопольская газета

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