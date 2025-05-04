В Севастополе провели дворовые парады в честь двух ветеранов Великой Отечественной войны

В Севастополе 4 мая прошли памятные парады у домов ветеранов Великой Отечественной войны — Николая Токарева и Алексея Хромова. Торжественные мероприятия прошли на улицах Флагманской и Хрусталева, став знаком благодарности за их вклад в Победу.

Первый парад состоялся у дома Николая Токарева на улице Флагманской. В нём приняли участие юнармейцы, военнослужащие Черноморского флота и представители городского правительства. Несмотря на возраст, Николай Токарев лично присутствовал на мероприятии. Жители дома тепло поздравили ветерана, поблагодарив его за подвиг. Ветерану также вручили юбилейную медаль к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Часом позже, аналогичный парад прошёл во дворе на улице Хрусталева, где живёт ветеран Алексей Хромов. Его также поздравили участники парада и соседи, отметив значимость подобных встреч для сохранения памяти о героях войны. Организаторы подчеркнули, что такие дворовые парады — это возможность лично выразить уважение ветеранам и напомнить молодёжи о цене мира. Алексею Хромову также вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы.

Напомним, в Севастополе к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут назначены региональные выплаты ветеранам.

Как было сегодня озвучено в ходе аппаратного совещания, инвалидам Великой Отечественной войны, из горбюджета будет выплачено 200 тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена участникам Великой Отечественной войны.

Дмитрий Островский

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