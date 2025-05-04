Сегодня, 4 мая, в Севастополе завершился футбольный турнир на Кубок Победы, приуроченный к 80-летию Великой Победы — великому событию, которое объединяет поколения и напоминает о мужестве, стойкости и несгибаемом духе русского народа.

Первое место заслуженно завоевала команда «Энергодар» из Запорожской области. Представители сборной ветеранов Атомной электростанции поделились своими впечатлениями: «Мы ежегодно участвуем в этом турнире, потому что считаем его важным для нашей истории. Это знаковое событие, особенно в год 80-летия Великой Победы. В первом турнире мы стали победителями, в прошлом году заняли третье место, а в этом году снова держим кубок! Атмосфера турнира просто потрясающая, а организация вызывает только положительные эмоции», — отметили члены команды «Энергодар». На втором месте оказалась команда «Ветераны» из Симферополя. Их опыт участия в турнире внушает уважение, и они с радостью делятся своими воспоминаниями:

«Мы не первый год принимаем участие в турнире, и всегда рады встречать новых участников, особенно из Запорожской области. Организация на высшем уровне, но, конечно, больше всего запоминаются эмоции от игры. Всем участникам 50+, и слава Богу, что мы все еще можем выходить на футбольное поле. Ноги болят, конечно, но мы играем, и будем играть с удовольствием и в следующем году!», — рассказывают участники симферопольской команды. Особые слова благодарности от участников вице-спикеру заксобрания Севастополя, депутату ЛДПР Илье Журавлеву, который оказал поддержку турниру. ЛДПР стала соорганизатором этого значимого спортивного события, подтверждая свою приверженность популяризации спорта и здорового образа жизни в регионах.

Для ЛДПР участие в подобных мероприятиях — не просто формальность, а часть идеологической и патриотической миссии. Председатель партии Леонид Эдуардович Слуцкий неоднократно подчеркивал значимость развития массового спорта, укрепления духа нации и поддержки спортивных инициатив в регионах. Севастополь, Город-Герой, стал воплощением этих слов — здесь ЛДПР активно реализует спортивные, культурные и общественные проекты, поддерживая традиции и патриотическое воспитание.

Региональное отделение ЛДПР выступило соорганизатором турнира, вложив душу и силы в его проведение. Это не просто турнир, а живое напоминание о том, что наследие Победы живет в сердцах, а спорт — один из важнейших инструментов формирования сильной, здоровой, сплоченной нации. Вице-спикер Законодательного собрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев выразил благодарность всем командам, принявшим участие в турнире:

«Для нас огромная честь принимать на севастопольской земле участников с Крыма и новых территорий. Ваше игра, воля к победе — это лучшая дань памяти героям, благодаря которым мы живем. Мы гордимся, что Севастополь стал площадкой для столь значимого спортивного события. Добро пожаловать в город-герой, и до новых встреч на наших спортивных аренах!»

По итогам соревнований места распределились так: 1-е — Энергодар (Запорожская область), 2-е — Ветеран (Симферополь), 3-е — Сборная Севастополя, 4-е — Черноморец (Черноморское, Крым), 5-е — Штаб ЧФ, 6-е — Металлист (Севастополь), 7-е — Таврия (Симферополь).

Кубок Победы проходит в городе в третий раз и стал еще одним символом нерушимой связи поколений и примером того, как спорт может быть носителем великой памяти и силы духа.

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