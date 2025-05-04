Прием документов в Севастопольскую детскую школу искусств начинается 5 мая

Севастопольская детская школа искусств открывает приемную кампанию на 2025-2026 учебный год. Завтра, 5 мая, стартует подача документов для 537 новых воспитанников по пяти направлениям, сообщила директор школы Мария Костевич в прямом эфире сообщества правительства Севастополя во «ВКонтакте».

Кампания началась 21 апреля, и с завтрашнего дня до 27 мая родители могут подавать документы. «Две недели даются, чтобы изучить сайт школы, программы, правила приема и критерии оценки. Программы делятся на предпрофессиональные, общеразвивающие, а также курсы и факультативы. Выбирайте вид обучения», — отметила Мария Костевич.

Набор идет по направлениям: «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн», «Архитектура», «Искусство театра» и «Хореография». На «Искусство театра» набор проходит раз в два года, и в этом году есть шанс поступить. Зачисление пройдет по результатам вступительных испытаний. Заявления принимаются через «Госуслуги», в МФЦ или в школе.

По всем вопросам звоните: +7 (8692) 41-74-20, +7 (8692) 41-74-21 или пишите на info@dshisev.ru.

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