В Севастополе девочку-аутиста не пустили в детскую комнату в ТЦ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев резко отреагировал на появившееся в соцсети видео, на котором родители рассказывают, что их дочку инвалида не пустили в детскую комнату в ТЦ «Муссон», хотя ранее они посещали такие развлечения беспрепятственно.

«Не думал, что такое возможно в Севастополе. Обязательно позову маму с девочкой к себе на прием, встречусь и лично разберусь в этой истории.

Если какие-то предприниматели не включают голову, и отключают сердце, то мы им поможем осознать и исправить свои ошибки», — написал губернатор в своем Telegram.

Папа девочки в видеоролике рассказал, что его дочь аутист, при этом играет на детских площадках, как обычный ребенок, просто пока плохо разговаривает.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео Mash