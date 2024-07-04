В Севастополе простились с замкомбата МТО

Сегодня в Севастополе простились с гвардии старшим лейтенантом, заместителем командира батальона МТО Алексеем Андреевичем Рязановым.

Алексей Андреевич Рязанов родился и вырос в Астрахани. После школы Алексей закончил Омское танковое училище и в 2021 году получил назначение в нашу 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота.

С начала СВО активно участвовал в боевых действиях в составе подразделений морской пехоты, награжден государственными наградами за мужество и доблесть, проявленные в боях.

Алексей Андреевич Рязанов скончался от ран, полученных в бою при выполнении задач на Херсонском направлении, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Ольга Сурикова

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