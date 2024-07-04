Девочка-подросток, сбившая коляску с малышкой на электросамокате в Симферополе, не понесет наказания

Об этом SHOT рассказала мама пострадавшей двухлетней малышки.

Женщина сообщила, что она вместе с мужем обратилась в полицию и встретилась с матерью 12-летней школьницы. И виновница ЧП, и ее мать извинились, никакой финансовой помощи не предлагали. При этом, по словам мамы пострадавшего ребенка, никакой административной ответственности и никакого наказания за свой поступок тинэйджерка не понесет.

Как известно женщины, со школьницей в полиции провели профилактическую беседу и разъяснили ей, что она натворила, на этом для нее история закончилась.

Напомним, слава Следкома ждет доклад о ходе проверки по факту травмирования ребенка подростком на электросамокате в Симферополе.

Ольга Сурикова

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