В Севастополе простились с командиром отделения морской пехоты 810 бригады

В Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты — Константина Владимировича Горбунова.

Константин Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. Константин Владимирович с детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, впоследствии освоил несколько рабочих профессий — был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе «Мотордеталь», обучал молодые кадры.

В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач, рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Константин не оставил свои литературные опыты: сочинял стихи, писал книгу, в которой описывал события, в которых доводилось участвовать.

Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

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