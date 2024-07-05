5 июля на улице Карантинная произошло ДТП со смертельным исходом

В 6 часов 14 минут водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, не учитывая дорожные и метеорологические условия, ехал на скорости и не справился с управлением на закруглении дороги. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом БАЗ. За рулем пассажирского автобуса был 52-летним мужчина, который погиб на месте.

Три пассажира автобуса БАЗ и водитель Mitsubishi получили телесные повреждения. Водитель иномарки был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя, УМВД России по г. Севастополю и других экстренных служб проводят проверку по факту ДТП с погибшим и пострадавшими.

Анна Левина