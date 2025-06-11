В Севастополе простились с двумя военнослужащими, погибшими в зоне СВО

В Севастополе прошли церемонии прощания с Игорем Валериевичем Гончаруком и Николаем Владимировичем Макаровым, погибшими при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Игорь Гончарук родился в Симферополе, однако в раннем детстве переехал с семьей в Севастополь, где окончил школу №58. В 2024 году он был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы. Находясь там, принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. После подготовки был направлен в одно из мотострелковых подразделений. Погиб в бою на Донецком направлении.

Николай Макаров родился в Москве, но значительную часть детства провёл в Севастополе и считал город своим вторым домом. Учился в школе №44, окончил юридический факультет Московского городского педагогического университета и Российскую таможенную академию. Работал в Федеральной таможенной службе, в том числе и в Севастополе. В 2024 году заключил контракт с Минобороны, после чего был направлен в зону СВО. Служил в подразделении специального назначения, где, по словам сослуживцев, проявлял мужество, решительность и инициативу. Погиб в бою при отражении атаки на Белгородскую область.

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